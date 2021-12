I principali fatti internazionali dell'anno

Il 2021 si apre con una delle pagine più buie della storia americana, l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori dell’ex presidente Usa Donald Trump, che irrompono nel palazzo del Congresso mettendo in dubbio l’invulnerabilità di Washington. È l’anno in cui negli Usa Joe Biden giura come nuovo presidente, mentre la Germania e l’Unione europea salutano la cancelliera Angela Merkel che si ritira dalla vita politica dopo 16 anni di leadership. In Israele finisce l’era di Benjamin Netanyahu mentre crescono le tensioni tra Cina e Taiwan e tra Russia e Ucraina. L’anno è segnato ancora dalla pandemia di Covid-19 con l’approvazione dei vaccini e l’alternanza di nuove ondate e restrizioni, fino all’identificazione di una nuova variante, la Omicron, che prende sempre più piede nel mondo. Il 2021 si conclude con il mancato appuntamento delle elezioni in Libia. La speranza per l’avvio di un percorso di democratizzazione nel Paese, segnato da 10 anni di guerra, viene rimandata al 2022.

Ecco l’elenco dei principali fatti internazionali

1 GENNAIO – Brexit: Entra in vigore l’accordo di partenariato Ue-Regno Unito sul commercio e la cooperazione. Londra lascia il mercato unico europeo alla mezzanotte di Bruxelles, nel più grande cambiamento economico che il Paese abbia subito dalla seconda guerra mondiale. “L’accordo costituirà una solida base per la nostra amicizia con il Regno Unito. Ma ci saranno grandi cambiamenti’, scrive su Twitter la Commissione europea.

1 GENNAIO – Covid: Il vaccino Pfizer-BionTech diventa il primo a ricevere la convalida dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’uso di emergenza.

6 GENNAIO – Usa: migliaia di sostenitori estremisti del repubblicano Donald Trump assaltano il Campidoglio. Scalano i muri esterni e le terrazze, sfondano porte e finestre, e fanno irruzione nel palazzo. Poche ore prima, nel parco vicino alla Casa Bianca, Trump aveva esortato la folla a ‘combattere’ e a marciare su Capitol Hill contro quello che aveva definito ‘furto’ delle elezioni. Cinque le vittime.

7 GENNAIO – Usa: Il Congresso proclama la vittoria del presidente eletto Joe Biden e della vice presidente Kamala Harris. Il Senato e la Camera respingono le obiezioni sollevate dai repubblicani.

17 GENNAIO – Russia: L’oppositore Alexei Navalny viene arrestato al controllo passaporti dell’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, dove l’aereo sul quale viaggiava era atterrato poco prima. Al suo avvocato non viene consentito di raggiungerlo.

20 GENNAIO – Usa: Joe Biden giura come 46esimo presidente degli Stati Uniti davanti al giudice della Corte suprema John Roberts, su una antica Bibbia di proprietà della famiglia dal 1893, sostenuta dalla First Lady Jill. Attorno a lui, la famiglia.

26 GENNAIO – Covid: I casi confermati nel mondo superano quota 100 milioni. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, dall’inizio della pandemia sono rilevati 100.032.461 contagi e 2.149.818 morti.

27 GENNAIO – Polonia: entra in vigore la sentenza della Corte costituzionale sull’aborto che rende quasi totalmente illegale l’interruzione di gravidanza. Nel Paese scoppiano le proteste.

1 FEBBRAIO – Birmania: Colpo di Stato dell’esercito. Nel giorno in cui sarebbero dovuti cominciare i lavori del nuovo Parlamento formato dopo le elezioni di novembre, che hanno visto la vittoria schiacciante del partito di Aung San Suu Kyi, i militari prendono il potere e arrestano prima dell’alba la Premio Nobel e il presidente Win Myint.

2 FEBBRAIO – Russia: Il dissidente Alexei Navalny viene condannato a tre anni e mezzo di carcere. L’accusa è di aver violato i termini della libertà vigilata, mentre era in cura in Germania dopo essere stato avvelenato con l’agente nervino Novichock. Dato che il 44enne ha già trascorso dieci mesi ai domiciliari, dovrà scontare in carcere 2 anni e 8 mesi.

10 FEBBRAIO – Ue: Il Parlamento Europeo in sessione plenaria approva in via definitiva il ‘Dispositivo per la ripresa e resilienza’, il cuore del Next Generation EU, lo strumento europeo per bilanciare la crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus.

22 FEBBRAIO – Repubblica democratica del Congo: L’ambasciatore italiano Luca Attanasio viene ucciso insieme a un militare dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Iacovacci e all’autista del convoglio Mustapha Milambo a Goma. Lo conferma con ‘profondo dolore’ la Farnesina. L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di un’autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo.

1 MARZO – Francia: Il tribunale di Parigi dichiara colpevole di corruzione e traffico d’influenze l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy e lo condanna a 3 anni: due con la condizionale e uno di carcere.

24 MARZO – L’enorme nave da carico Ever Given si arena nel Canale di Suez in Egitto, bloccando il traffico in un punto cruciale per la navigazione.

30 MARZO – Hong Kong: La Cina approva gli emendamenti alla Costituzione che danno a Pechino un maggiore controllo sulla composizione del Parlamento della città e riducono la percentuale di legislatori eletti direttamente.

7 APRILE – Sofagate: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen viene lasciata senza sedia durante l’incontro ufficiale con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. Si scatena la polemica sia per il comportamento del leader turco che per quello di Michel.

9 APRILE – Regno Unito: muore a 99 anni il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta. Lo annuncia Buckingham Palace. Filippo, noto come il duca di Edimburgo, aveva sposato Elisabetta nel 1947 ed era stato il consorte più longevo nella storia britannica. Si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017. Aveva quattro figli, otto nipoti e nove pronipoti.

20 APRILE – Usa: L’ex agente di polizia Derek Chauvin viene dichiarato colpevole di omicidio e omicidio colposo per la morte dell’afroamericano Geroge Floyd. La giuria si esprime dopo una deliberazione durata dieci ore, in anticipo rispetto al previsto. La folla riunita a Minneapolis, in attesa del verdetto, esplode in applausi e pianti di gioia.

31 MAGGIO – Cina: Per rallentare il rapido invecchiamento della popolazione Pechino decide di aumentare da due a tre il numero massimo di figli consentiti per coppia.

9 GIUGNO – Ue: Il Parlamento europeo approva il green pass. I risultati della sessione della plenaria che si è tenuta il giorno prima sono annunciati dal presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Il testo verrà poi formalmente adottato dal Consiglio, convertito in legge e pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’Ue. Si applicherà dal 1° luglio.

13 GIUGNO – Israele: Finisce l’era di Benjamin Netanyahu dopo 12 anni. Con una risicata maggioranza di 60 voti contro 59, la Knesset accorda la fiducia al nuovo governo guidato da Naftali Bennett.

16 GIUGNO – Usa-Russia: Prove di disgelo tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. I due si incontrano a Ginevra, in Svizzera. Nessuna svolta nei rapporti tra le due potenze, ma primi passi avanti su temi come il controllo degli armamenti nucleari, il ritorno dei rispettivi ambasciatori e l’apertura di un dialogo sulla sicurezza informatica. Posizioni inconciliabili invece sul tema dei diritti umani.

19 GIUGNO: Iran: Il conservatore Ebrahim Raisi, capo della magistratura, e favorito del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei vince le elezioni presidenziali.

4 LUGLIO – Spazio: Due astronauti cinesi fanno la prima passeggiata spaziale fuori dalla nuova stazione orbitale di Pechino. Sono arrivati il 17 giugno per una missione di tre mesi, parte di un ambizioso programma che ha fatto atterrare un robot rover su Marte a maggio. La missione arriva mentre il Partito comunista al potere celebra il 100esimo anniversario della sua fondazione.

7 LUGLIO – Covid: L’Organizzazione mondiale della sanità annuncia che sono stati superati i 4 milioni di morti. ‘Il mondo è a un punto pericoloso in questa pandemia” avverte il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

15 AGOSTO – Afghanistan: I talebani entrano a Kabul mentre prosegue il ritiro delle truppe Usa e all’aeroporto della capitale continuano a partire i voli per evacuare il personale delle ambasciate, i cittadini occidentali e gli afghani che hanno collaborato con l’Occidente. Le scene allo scalo sono drammatiche: i civili affollano le piste cercando disperatamente di salire a bordo dei voli in partenza per fuggire dal Paese. Alcuni si aggrappano agli aerei precipitando dopo il decollo.

8 SETTEMBRE – Francia: Si apre a Parigi il processo per gli attentati terroristici del 13 novembre del 2015 che hanno provocato la morte di 130 persone e centinaia di feriti. In aula compare Salah Abdeslam, il principale imputato, unico sopravvissuto della cellula estremista affiliata all’Isis che rivendica l’adesione allo Stato islamico.

15 SETTEMBRE – Patto Aukus: Regno Unito, Usa e Australia annunciano una nuova partnership trilaterale di difesa con lo scopo di preservare la sicurezza e la stabilità nell’Indo-Pacifico. Il patto fa saltare l’accordo per la fornitura di sottomarini tra Francia e Australia. Parigi parla di pugnalata alle spalle e richiama gli ambasciatori: è gelo con i tre Paesi.

23 SETTEMBRE – L’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont viene arrestato dalla polizia al suo arrivo all’aeroporto di Alghero, in Sardegna, sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica nazionale.

5 OTTOBRE: Francia – Bufera sulla Chiesa dopo la pubblicazione di un’inchiesta indipendente sulla pedofilia che era stata commissionata dalla stessa Chiesa cattolica in Francia nel 2018. Dal report risulta che sono 216mila i bambini, per l’80% maschi, che in Francia hanno subito abusi da parte del clero negli ultimi 70 anni, 330mila se si considerano anche gli abusi commessi da membri laici della Chiesa.

9 OTTOBRE – Taiwan: Sale la tensione con la Cina. Dopo le massicce incursioni aree di Pechino dei giorni precedenti, il presidente del gigante asiatico Xi Jinping afferma che la riunificazione di Taipei con la Cina continentale deve essere realizzata e lo sarà. La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen promette di difendere l’isola dalle crescenti pressioni cinesi.

31 OTTOBRE – G20: Il summit dei leader a Roma si chiude con un mancato accordo sul 2050 come scadenza per arrivare alla neutralità carbonica. Non un buon inizio per la Cop26 di Glasgow. Il premier britannico Boris Johnson, il cui Paese detiene la presidenza della conferenza Onu insieme all’Italia, avverte che bisogna fare passi avanti nel contrasto al cambiamento climatico.

8 NOVEMBRE – Migranti: Centinaia di persone si spingono dalla Bielorussia verso il confine con la Polonia. Lo immortalano diversi video sui social, compreso uno postato su Twitter da Sviatlana Tsikhanouskaya, politica e attivista bielorussa, che scrive: “Il regime bielorusso intensifica la crisi dei confini: i migranti vengono spinti al confine da uomini armati”.

13 NOVEMBRE – Cop26: Il Patto sul clima di Glasgow è adottato dei delegati delle 197 parti riunite al summit Onu. Il testo è adottato dai circa 200 Paesi dopo un intervento dell’ultimo minuto da parte dell’India per annacquare il wording nella parte relativa al taglio delle emissioni derivanti dal carbone. Per il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres è “un passo importante, ma non basta”. Mentre per l’attivista svedese Greta Thunberg è il solito “bla bla bla”.

26 NOVEMBRE – Italia-Francia: Il presidente francese, Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Mario Draghi firmano il ‘Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata’ tra Italia e Francia al Quirinale alla presenza di Sergio Mattarella. “Da oggi Italia e Francia sono più vicine”, afferma Draghi in conferenza stampa.

26 NOVEMBRE – Covid: L’Organizzazione mondiale della sanità assegna il nome della lettera greca Omicron alla nuova variante individuata in Sudafrica, finora indicata come B.1.1.529. La definisce ‘preoccupante’.

4 DICEMBRE – Ucraina: Il Washington Post rivela che la Russia starebbe pianificando un’offensiva contro Kiev su più fronti già all’inizio del prossimo anno, con il coinvolgimento di circa 175mila soldati. I timori dell’Occidente sono cresciuti da quando è aumentato il numero delle truppe russe al confine con l’Ucraina, stimato tra le 90 e le 70 mila.

8 DICEMBRE – Zaki: lo studente egiziano viene scarcerato dalla prigione di Mansoura dopo 22 mesi di detenzione. Patrick viene liberato ma non assolto e dovrà ripresentarsi in aula il prossimo 1 febbraio.

8 DICEMBRE – Germania: Dopo 16 anni finisce il mandato da cancelliera di Angela Merkel. A governare il Paese è il leader di centrosinistra Olaf Scholz, che giura come nono cancelliere aprendo una nuova era per la nazione più popolosa e la più grande economia dell’Unione europea. Scholz è sostenuto dalla coalizione Spd-Verdi e Liberali mentre la Cdu-Csu passa all’opposizione.

19 DICEMBRE – Cile: Gabriel Boric è il nuovo presidente. Il 35enne ex leader del movimento studentesco e candidato della sinistra sconfigge il rivale Jose Antonio Kast, nostalgico di Pinochet, diventando il capo di Stato più giovane, e il più votato, nella storia del Paese.

22 DICEMBRE – Libia: slitta il primo turno delle elezioni presidenziali in programma per il 24 dicembre. L’Alta commissione elettorale nazionale chiede il rinvio di un mese, al 24 gennaio. Si teme il caos nel Paese segnato da dieci anni di guerra.

25 DICEMBRE – Il telescopio James Webb, il più grande e potente telescopio spaziale al mondo, lascia la Terra per la sua missione mirata a fare luce sulle prime stelle dell’universo e perlustrare il cosmo alla ricerca di tracce di vita. Frutto di una collaborazione fra la Nasa, l’agenzia spaziale europea Esa e quella canadese, è stato lanciato alle 13.20 ora italiana dalla Guyana francese, in Sudamerica, a bordo di un razzo Ariane.

26 DICEMBRE – Sudafrica: all’età di 90 anni muore l’arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace nel 1984, che contribuì a porre fine all’apartheid in Sudafrica.

