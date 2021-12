La Lega Araba invita tutti gli Stati membri ad adottare integralmente la mappa del Regno del Marocco

In una nota ufficiale, la Lega Araba invita tutti gli Stati membri ad adottare integralmente la mappa del Regno del Marocco, affermando il carattere marocchino del Sahara occidentale e il sostegno alla sua integrità territoriale.

La comunicazione arriva a pochi mesi dal prossimo vertice dei capi di stato arabi, in programma a marzo ad Algeri. L’organizzazione panaraba ha diffuso una nota a tutti gli organi e le organizzazioni raccomandando l’adozione di una mappa unificata in tutti gli eventi che organizzano, allegando una mappa dei paesi arabi inclusa la mappa completa del Marocco. Inoltre la Lega ha chiesto il pieno rispetto del contenuto della sua nota.

La posizione della Lega Araba arriva in risposta, sottolinea la stessa fonte, ad una protesta espressa di recente dalla delegazione algerina contro la pubblicazione della mappa completa del Marocco, incluso il Sahara occidentale, durante un evento organizzato dall’Organizzazione delle donne arabe al Cairo.

L’ultima riunione ministeriale dei ministri arabi dell’edilizia abitativa, organizzata il 14 dicembre ad Amman, ha sottolineato la necessità di rispettare la geografia e la sovranità degli Stati e di garantire in tutte le manifestazioni organizzate da enti, federazioni e organizzazioni affiliate alla Consiglio dei ministri arabi per l’edilizia abitativa, di pubblicare la mappa completa e indivisa del mondo arabo.

La decisione della Lega araba è in linea con quella del Consiglio di Cooperazione del Golfo che, al termine del suo ultimo vertice di martedì 14 dicembre scorso, ha sostenuto il carattere marocchino del Sahara nella sua dichiarazione finale, a garanzia della sicurezza, stabilità e integrità territoriale del Marocco.

Per molti esperti di geopolitica, le diverse posizioni ribadite dai Paesi arabi costituiscono un vero e proprio affronto per il Ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, che aveva promesso di trasformare il prossimo vertice arabo in un duro colpo per il Marocco. Il Ministro algerino, secondo analisti, si era illuso di creare in questo ipotetico vertice un fronte contro i paesi arabi che hanno normalizzato le loro relazioni con lo Stato di Israele, con il Marocco nel mirino.

Di fronte a questa presa di posizione della Lega araba, molti analisti si interrogano se le autorità algerine intendono proseguire la loro guerra diplomatica contro il Marocco e a quale costo, non soltanto economico e sociale ma soprattutto in termini di stabilità e sicurezza per tutta l’area euromediteranea.

