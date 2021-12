La festa cristiana si celebra anche nel Paese a maggioranza musulmana

(LaPresse) Con le vacanze alle porte anche le strade de Il Cairo si riempono di luci e decorazioni natalizie e le famiglie egiziane si preparano alle festività facendo shopping nei negozi a tema. “Noi, cristiani e musulmani, celebriamo tutti il Natale: è un evento che mostra la nostra unità proprio come il Ramadan”, spiega una donna cristiana. In Egitto la festività cristiana viene celebrata in date diverse: il 25 dicembre dalla comunità cristiana cattolica, il 7 gennaio invece quella più numerosa dei Copti ortodossi, i quali seguono il calendario giuliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata