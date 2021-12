La violenta tempesta ha provocato almeno 375 morti e 50 dispersi

(LaPresse) La vicepresidente delle Filippine Leni Robredo ha visitato alcune delle aree più colpite dal tifone Rai, che finora ha causato almeno 375 morti, 500 feriti e altri 50 dispersi, lasciando interi villaggi distrutti. Il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente aumentare man mano che le squadre di emergenza ripristinano le comunicazioni e l’energia nelle città e nei villaggi.

I filmati forniti dall’ufficio di Robredo mostrano danni alle infrastrutture nelle isole meridionali di Dinagat, Surigao e Southern Leyte. Il tifone Rai si è abbattuto sull’arcipelago con venti a 195 chilometri orari e raffiche che hanno raggiunto i 270 chilometri orari prima di dirigersi verso il Mar Cinese Meridionale. Le Filippine, finora, non hanno fatto appello per un aiuto internazionale, ma il Giappone ha affermato che sta inviando generatori di energia, tende da campeggio, materassini, contenitori per l’acqua e teli per tetti nelle regioni più colpite. La Cina ha annunciato che fornirà 20.000 confezioni di cibo e riso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata