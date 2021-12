L'arcipelago fa i conti con la devastazione: case distrutte, mancano cibo e altri aiuti

(LaPresse) Sale a 375 il bilancio delle vittime nelle Filippine a causa del tifone Rai, il più potente ad aver colpito l’arcipelago. Altre 50 persone, secondo alcuni funzionari, risultano disperse per lo più nella regione centrale. Quasi 100 i morti a Bohol. Proprio il governatore della regione più colpita, Arthur Yap, ha chiesto alla radio di inviare al più presto cibo e altri aiuti, sottolineando che la situazione – dopo la provincia è rimasta per cinque giorni senza elettricità e rete cellulare – sta degenerando tanto che, senza aiuti, esercito e forze di polizia dovranno essere schierati per prevenire il saccheggio che potrebbe scoppiare per via della crescente fame della popolazione.

La preghiera di Papa Francesco

Domenica scorsa il Papa aveva pregato per le vittime del disastro che ha colpito le Filippine esprimendo la sua vicinanza alle persone colpite. “Auguro che il Santo Niño porti consolazione e speranza alle famiglie in difficoltà e ispiri aiuti concreti”, aveva dichiarato Francesco al termine dell’Angelus.

