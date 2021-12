Nel video mandato in onda dalla tv di stato il leader nordcoreano appare molto commosso

(LaPresse) Maestosa cerimonia a Pyongyang per celebrare Kim Jong Un, nel decimo anniversario della morte dell’ex presidente nordcoreano, avvenuta il 17 dicembre 2011. Al centro del palco d’onore, tra i dirigenti del Partito Comunista, il figlio del “Caro leader” e attuale capo di Stato Kim Jong Un, con indosso un lungo cappotto nero in pelle. Nel video mandato in onda dalla tv di stato il leader nordcoreano appare molto commosso.

