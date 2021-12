Le autorità di Bangkok li hanno accolti in un campo fornendo assistenza e scuole per i bambini

(LaPresse) – Circa 2500 profughi della minoranza etnica Karen hanno lasciato il Myanmar attraversando il confine con la Thailandia. Le autorità di Bangkok li hanno accolti in un campo fornendo assistenza e scuole per i bambini. Alcuni gruppi armati della minoranza che da decenni combattono per l’indipendenza sono in conflitto con il regime di Yangon. Le ostilità si sono intensificate da aprile dopo il colpo di stato militare, con l’esercito birmano che ha bombardato villaggi controllati dai ribelli.

