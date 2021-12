Si tratta di una prima volta assoluta per la celebre catena di caffetterie

I lavoratori di Starbucks in un negozio di Buffalo, nello Stato di New York, hanno votato per sindacalizzarsi giovedì: si tratta di una prima volta per la catena di caffetterie americane attiva da 50 anni negli Stati Uniti. Il National Labor Relations Board ha comunicato che i lavoratori hanno votato 19-8 a favore del sindacato nella sede di Elmwood Avenue, uno dei tre negozi di Buffalo in cui si sono tenute le elezioni. Nel video la festa tra i dipendenti del locale al momento dell’annuncio del risultato.

