Il tribunale di Mansura, in Egitto, ha firmato l’ordine di scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna accusato di avere diffuso false informazioni attraverso articoli giornalistici. Zaki però si apprende non è stato assolto e dovrà comparire in tribunale il prossimo 1 febbraio. Patrick potrebbe essere liberato già domani, apprende LaPresse da fonti diplomatiche. Lo studente era detenuto, in regime di carcerazione preventiva, dal 7 febbraio 2020.

Soddisfatto Luigi Di Maio: “Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza e impegno. Un doveroso ringraziamento al nostro corpo diplomatico”, così su Twitter il ministro degli Esteri.

“Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giustizia. Oggi scenderemo in piazza con uno stato d’animo diverso. Finalmente”, ha scritto su Twitter Amnesty Italia.

