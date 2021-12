Il ministro della Transizione ecologica in audizione alle commissioni Ambiente congiunte del Parlamento

Sulla Cop27 in Egitto “non posso che essere d’accordo con te. Andiamo lì, e che facciamo? Facciamo finta di nulla. Per me questo è un grosso problema”. Lo dice il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in audizione alle commissioni Ambiente congiunte del Parlamento rispondendo a una domanda posta dalla deputata di FacciamoECO, e vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera, Rossella Muroni sul fatto che bisogna porsi la questione sul fatto che il Paese ospitante del prossimo vertice dell’Onu sul clima sia l’Egitto.

“Partecipare alla prossima Cop, la numero 27, in Egitto – aveva affermato la deputata di FacciamoECO e vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera Rossella Muroni offrendo la riflessione al ministro Cingolani – per noi deve essere un punto dirimente da porre” pensando al fatto che si tratta di “un Paese dove Zaki è in galera e Regeni è un morto innocente”.

Inoltre Cingolani fa presente che “da quest’anno organizzeremo lo ‘Youth for climate’ prima della Cop. Stiamo costruendo un accordo con le Nazioni Unite; stiamo vedendo di costruire un format adeguato. Probabilmente l’anno prossimo lo faremo in Italia ma questa è la classica cosa che può essere itinerante”.

