Blitz di Ultima Generazione all’aeroporto di Monaco, in Germania, che ha dovuto cancellare tutti i voli. Lo riporta il quotidiano tedesco ‘Die Welt’. Diversi attivisti climatici sono entrati nell’area dell’aeroporto questa mattina presto, hanno tagliato una recinzione e si sono attaccati all’asfalto, ha detto un portavoce dell’aeroporto. Avrebbero bloccato due vie di rullaggio che portavano alle due piste. Sui social è arrivata la rivendicazione degli attivisti di Ultima Generazione, con foto e video del blitz. “Non può essere che le persone più povere decidano di volare per ragioni di costo e poi debbano vergognarsi. La colpa è solo del governo”, si legge in un post su X.

