I villaggi ricoperti di lava: si scava tra le macerie

(LaPresse) – Sono almeno 13 i morti per l’eruzione del vulcano Semeru sull’isola indonesiana di Giava, come rende noto un portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Diversi villaggi del distretto orientale di Lumajang sono stati ricoperti di lava con gli abitanti in fuga. Sono numerosi i dispersi mentre i soccorritori scavano tra i detriti delle abitazioni danneggiate. Centinaia le persone evacuate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata