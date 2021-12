Al grido di "Rivolta, Rivolta" i manifestanti hanno fermato il traffico sull'autostrada principale che attraversa la capitale serba

(LaPresse) Migliaia di manifestanti a Belgrado e in altre città serbe hanno bloccato le strade principali in protesta contro l’estrazione di litio da parte della multinazionale Rio Tinto. Al grido di “Rivolta, Rivolta” i manifestanti hanno fermato il traffico sull’autostrada principale che attraversa la capitale serba. A Novi Sad ci sono stati momenti di scontro e tensioni tra alcuni uomini ritenuti sostenitori del governo che hanno lanciato sassi e bottiglie contro i manifestanti, che a loro volta hanno risposto inseguendoli. Quella di oggi è la seconda protesta convocata da alcuni gruppi ambientalisti in protesta contro le scelte del governo: i manifestanti sono contrari a due leggi approvate dal parlamento che gettano le basi per l’estrazione del litio da parte di Rio Tinto nella Serbia occidentale. In segno di sfida, Vucic sabato ha ignorato le proteste e si è recato nel sito in cui la compagnia mineraria prevede di iniziare i suoi scavi.

