Tre vittime e otto feriti è il bilancio della sparatoria

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso vicinanza alla famiglie delle vittime della sparatoria in una scuola del Michigan, dove un 15enne ha aperto il fuoco uccidendo tre persone e ferendone sei: “il mio cuore è con le famiglie che stanno sopportando l’inimmaginabile dolore per la perdita di una persona cara”, ha detto Biden aggiungendo che “l‘intera comunità è in uno stato di shock in questo momento” parlando durante un suo viaggio in Minnesota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata