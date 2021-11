Inaugurata dall'agenzia Onu per i rifugiati, è stata finanziata dal Dipartimento di Stato Usa

L’agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi ha inaugurato una scuola per i rifugiati palestinesi che vivono in Giordania. La Zohour Elementary and Preparatory Girls School è stata finanziata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ed è stata costruita nella capitale Amman. Gli usa quest’anno “hanno dato un contributo significativo alle operazioni dell’UNRWA, finanziamenti che forniscono supporto a più di 700 scuole che l’UNRWA gestisce in tutta la regione”, ha affermato Nancy Jackson, dell’Ufficio del Dipartimento di Stato americano per la popolazione, i rifugiati e le migrazioni.

