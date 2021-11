(LaPresse) Migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade di Lima, in Perù, per chiedere l’impeachment del presidente Pedro Castillo. Tra i manifestanti anche i leader del partito di destra Ristrutturazione popolare che puntano a rimuovere Castillo dopo che i pm hanno trovato 20.000 dollari in contanti in un bagno del palazzo presidenziale.

