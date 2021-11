Torna il pubblico lungo il percorso tra le vie della Grande Mela

(LaPresse) A New York la tradizionale parata del Giorno del Ringraziamento è tornata in grande stile e quasi senza restrizioni. Dopo le limitazioni dello scorso anno a causa della pandemia a Manhattan i tradizionali palloncini giganti, i carri allegorici, le bande e gli artisti hanno sfilato di nuovo davanti al pubblico, ammesso lungo il percorso di circa 4 chilometri per le strade della Grande Mela. L’anno scorso gli spettatori della manifestazione erano stati ammessi solo in una zona dopo una preregistrazione, a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

