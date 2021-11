Shock alle celebrazioni natalizie nella cittadina del Wisconsin

(LaPresse) Un Suv è piombato sulla folla durante una parata di Natale a Waukesha, in Wisconsin, colpendo almeno 20 persone e uccidendone almeno 5. La scena è stata ripresa da diversi cellulari, poiché la gente era radunata ai bordi della parata per festeggiare. Il responsabile sarebbe stato preso in custodia. In un video, fornito da un utente ad Associated Press, si vede il Suv piombare sulla folla e sfiorare una bimba piccola che gioca ai lati della parata, senza colpirla, poco prima di investire altre persone.

