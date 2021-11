Strage a Waukesha, alla periferia di Milwaukee. Una persona è stata fermata dalla polizia

Cinque morti e quaranta feriti a Waukesha, nella periferia di Milwaukee, nel Wisconsin. Un SUV ha attraversato a tutta velocità un cordone della polizia ed è piombato nella folla assiepata in strada per assistere ad una corteo di Natale nel centro della cittadina. La scena è stata ripresa dal livestream della città e dai cellulari delle persone presenti.Una persona è in stato di fermo ma non sono stati forniti dettagli sul possibile movente. Un video mostra una donna che urla “Oh mio Dio!” ripetutamente dopo che un gruppo di ragazze che indossano cappelli di Babbo Natale e ballano con pompon bianchi viene travolto dal SUV. Un altro video mostra il SUV che travolge i membri di una banda musicale con la musica sostituita da urla terrorizzate.

Waukesha è un sobborgo occidentale di Milwaukee e circa 55 miglia (90 chilometri) a nord di Kenosha, dove Kyle Rittenhouse è stato assolto venerdì dalle accuse per l’uccisione di tre uomini durante le manifestazioni antirazziste nell’agosto 2020.

Il procuratore generale Kaul: “Responsabili saranno assicurati alla giustizia”

“Quello che è successo oggi a Waukesha è disgustoso e ho piena fiducia che i responsabili saranno assicurati alla giustizia”, ha twittato il procuratore generale Josh Kaul, il massimo ufficiale delle forze dell’ordine dello stato. Un video mostra il momento in cui il SUV ha sfondato le barricate e il suono di quelli che sembrano essere diversi colpi di pistola. Il capo della polizia di Waukesha, Dan Thompson, ha detto che un ufficiale di polizia ha sparato con la sua pistola per cercare di fermare il veicolo. Nessun passante è stato ferito dagli spari. Thompson ha inoltre riferito di non sapere se l’autista è stato colpito dai proiettili dell’ufficiale. Un altro video mostra un bambino che balla per strada mentre il SUV sfreccia a pochi metri da lui, prima di colpire i partecipanti alla parata a poche centinaia di metri di distanza. “C’erano pompon, scarpe e cioccolata calda rovesciata ovunque. Ho dovuto passare da un corpo all’altro per trovare mia figlia”, ha detto al Milwaukee Journal Sentinel, Corey Montiho, un membro del consiglio del distretto scolastico di Waukesha. “Mia moglie e le due figlie sono state sfiorate”, ha aggiunto.

Il sindaco: “Evitare il centro cittadino”

Il sindaco di Waukesha, Shawn Reilly, ritiene che non ci sia più alcun pericolo per le persone nell’area che è stata bersaglio della folle corsa del Suv mentre la polizia ha esortato i cittadini ad evitare il centro della città. Angelito Tenorio, un consigliere comunale di West Allis in corsa per la carica di tesoriere dello stato del Wisconsin, ha detto al Milwaukee Journal Sentinel che stava guardando la parata con la sua famiglia quando hanno visto il Suv entrare a tutta velocità nell’area. “Poi abbiamo sentito un forte scoppio, e solo grida assordanti e urla di persone che sono state colpite dal veicolo”, ha detto Tenorio. “E poi, e poi abbiamo visto persone scappare o smettere di piangere, e lì, ci sono persone a terra che sembravano essere state investite dal veicolo.”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata