Oggi al via la testimonianza del suo ex portavoce nell'ambito del processo per corruzione

Al via la testimonianza contro l’ex premier israeliano Benjamin Netanyahu da parte del suo ex portavoce ed ex collaboratore fidato Nir Hefetz, nell’ambito del processo per corruzione che si svolge a Gerusalemme. Hefetz è un testimone chiave dell’accusa. In aula anche Netanyahu, che è arrivato accompagnato dai suoi colleghi di partito del Likud. A Netanyahu vengono contestate accuse secondo cui sarebbe stato responsabile di frode e abuso di fiducia e avrebbe accettato tangenti. L’ex premier, ora leader dell’opposizione, nega tutte le accuse.

