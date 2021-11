L'annuncio del cancelliere Schallenberg: "Non vogliamo una quinta ondata". 20 giorni di stretta

Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha annunciato che il paese sarà in lockdown da lunedì 22 novembre per 20 giorni al massimo. Entro il 13 dicembre dovrebbe terminare almeno per i vaccinati e i guariti. Il capo del governo ha poi fatto sapere che dal primo febbraio la vaccinazione anti-Covid sarà obbligatoria. “Non vogliamo una quinta ondata”, ha sottolineato Schallenberg.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata