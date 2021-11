Il Pontefice ricevendo la fondazione Migrantes: "La diversità sta rinnovando le città europee"

Papa Francesco ha rinnovato il suo appello all’Europa per accogliere e mostrare solidarietà ai migranti, dicendo che la diversità “che stanno rinnovando le città europee” come un “bel mosaico” che non può essere “sfregiato o corrotto con pregiudizio o odio”. Il Papa ha menzionato anche l’ultima crisi migratoria al confine della Polonia durante un incontro con i gruppi missionari cattolici europei. “Ricevere, accompagnare, promuovere e integrare. I quattro passi. Se non arriviamo all’integrazione possono dare dei problemi, e gravi. A me sempre viene in mente la tragedia di Zaventem: coloro che hanno fatto questo erano belgi, ma figli di migranti non integrati, ghettizzati”, ha conlcuso Papa Francesco ricevendo la fondazione Migrantes.

