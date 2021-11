Il rapper americano su Instagram dopo la tragedia di venerdì sera al suo concerto di Houston, costato la vita a 8 persone

(LaPresse) Travis Scott esprime tutto il suo dolore su Instagram, dopo la tragedia avvenuta durante il suo concerto a Houston, in Texas, venerdì sera. “Sono semplicemente devastato, non avrei mai immaginato che potesse accadere qualcosa di simile”, ha detto il rapper americano in un video pubblicato su Instagram. Almeno 8 persone, di età compresa tra i 14 e i 27 anni, sono rimaste uccise schiacciate dalla folla durante l’Astraworld Festival. Le autorità locali stanno indagando sulla tragedia. La calca si sarebbe creata durante il countdown che segnava l’inizio della performance dell’artista, quando una parte dei 50mila presenti si è spinta verso il palco.

