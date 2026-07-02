Congresso Uil, Bombardieri: "Da Meloni impegno importante su detassazione contratti"

L’impegno preso dalla premier sulla detassazione dei contratti “mi sembra un impegno importante. Sono soddisfatto. Ovviamente aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno, è una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine della prima giornata del XIX congresso nazionale alla Fiera di Padova dove è stata ospite la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 2027-28 perché è una missione importante, intanto ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando”, ha aggiunto Bombardieri. Poi sull’intelligenza artificiale, al centro dei lavori, afferma: “Noi siamo per affrontare questo tema, per condizionare l’intelligenza artificiale. Dobbiamo essere in grado di dare risposte a chi oggi pensa che l’intelligenza artificiale possa fare da sola. Quel ‘possa fare da sola’ per noi è sbagliato, va condizionata, va messa in batteria in modo tale che sia in grado di migliorare le condizioni non solo di lavoro, ma le condizioni delle persone”.