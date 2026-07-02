Nato, La Russa: “Trump? Spese difesa le decidiamo anche noi, non solo gli altri”

“La nuova richiesta di Trump di aumentare le spese di difesa anche dell’Italia? Credo che sia corretto che ci si interroghi su qual è il livello con cui dobbiamo, giustamente, concorrere alle spese per la nostra indipendenza e libertà. Quali siano poi le voci di questa possibilità di concorrere, con buona pace di tutti, lo possiamo decidere anche noi. Non solo gli altri” lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della cerimonia per i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore Usa a Roma.