La tragedia a Houston durante l'esibizione di Travis Scott

In Texas almeno otto persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in una calca di folla avvenuta durante un evento musicale all’Astroworld Festival, a Houston.

Il capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Pena ha detto ai giornalisti che la compressione della folla verso il palco si è verificata mentre Travis Scott si esibiva, intorno alle 21 di venerdì sera. Lo spettacolo è stato interrotto poco dopo che diverse persone hanno iniziato a subire ferite. La folla ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco, e questo ha causato un po’ di panico, e ha iniziato a causare alcuni feriti”, ha detto il capo dei vigili del fuoco. “Le persone hanno iniziato a litigare, a perdere conoscenza e questo ha creato ulteriore panico”.

In ospedale 17 persone, lo spettacolo è stato annullato

Lo spettacolo è stato annullato poco dopo che diverse persone hanno iniziato a subire lesioni. I soccorritori hanno trasportato 17 persone in ospedale, di cui 11 in arresto cardiaco, ha detto Pena. Molte persone sono state curate anche sul posto al NRG Park, dove era stato allestito un ospedale da campo. Al festival erano presenti circa 50.000 persone. Il capo dei vigili del fuoco ha aggiunto che i medici non hanno saputo indicare immediatamente le cause della morte delle otto persone. Un medico legale è al lavoro.

Astroworld è un festival musicale di due giorni che doveva svolgersi venerdì e sabato a Houston. L’evento era tutto esaurito, secondo il sito web di Astroworld. I promotori dell’evento avevano organizzato la presenza di unità mediche sulla scena del festival, tuttavia una volta iniziata l’ondata di folla, quelle unità sono state “rapidamente sopraffatte”, ha detto Pena.

La tragedia italiana di Corinaldo

La tragedia di Huston, all’Astroworld Festival, ricorda quella italiana di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove morirono sei persone schiacciate dalla calca durante il concerto del rapper Sfera Ebbasta.

