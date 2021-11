Le vittime sono rimaste soffocate quando una parte delle 50mila persone presenti si è accalcata verso il palco

(LaPresse) Moltissime persone hanno reso omaggio con fiori, candele e messaggi alle vittime della calca durante il concerto di Travis Scott, venerdì sera a Houston, in Texas. I cancelli davanti all’NRG Park, dove si teneva l’Astroworld Festival, sono diventati una sorta di memoriale per gli 8 ragazzi rimasti schiacciati dalla folla davanti al palco: il più giovane aveva 14 anni, il più grande 27. Sull’incidente è stata aperta un’indagine: gli investigatori indagheranno sulle misure di sicurezza e le barriere allestite nel luogo della tragedia per capire cosa abbial’abbia provocata. Le vittime sono rimaste soffocate quando una parte delle 50mila persone presenti si è accalcata verso il palco: 13 persone sono state ricoverate in ospedale, quasi 300 sono state curate sul posto. In un video pubblicato sui social network il rapper Travis Scott si è detto “devastato” da quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata