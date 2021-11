Washington ha rimosso le restrizioni anti-Covid per i viaggi

(LaPresse) – Da lunedì gli Usa hanno rimosso le restrizioni di viaggio per turisti, lavoratori e anche persone che devono ricongiungersi con i parenti ma che non sono cittadini statunitnesi, ai quali era consentito rientrare in patria. La chiusura dei confini era stata decretata nel marzo 2020 per la pandemia e riguardava anche l’Europa, oltre a Canada e Messico. Dall’aeroporto di Francofrote in Germania è partito un volo Lufthansa diretto a New York carico di passeggeri.

