I manifestanti in marcia per il clima

(LaPresse) Gli attivisti del gruppo ambientalista Extinction Rebellion sono stati arrestati a Bruxelles durante un’azione di protesta contro il cambiamento climatico in cui hanno cercato di trasportare una barca verso il parlamento. Gli attivisti si sono sdraiati a terra in un sit in di protesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata