Il premier inglese al summit di Roma: "Possiamo allontanarci velocemente dal carbone"

(LaPresse) Il problema del cambiamento climatico è uno dei temi più importanti al centro del G20 di Roma, in vista della Cop 26 di Glasgow. Non tutti i Paesi presenti al summit sono d’accordo sull’anno in cui si dovrà raggiungere la neutralità climatica. “Vediamo dove arriviamo. E la pressione è enorme, ma ciò che le persone devono fare è vedere l’entità del rischio”, ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson. “Quello che vogliamo vedere è più progressi da molti Paesi, e quello che ho detto al presidente cinese Xi è che è possibile allontanarsi più velocemente dal carbone”, ha aggiunto Johnson.

