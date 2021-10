Scienziati ed esperti al lavoro per capirne le cause, forse cambiamento climatico

(LaPresse) Nella regione di Yamalo-Nenets, nel nord della Siberia, strani ed enormi crateri incuriosiscono gli scienziati. Il primo cosiddetto “cratere esplosivo” è stato scoperto nel 2014, avvistato da un elicottero che passava vicino al giacimento di gas di Bovanenkovo. L’ultimo, denominato C17, profondo fino a 33 metri e con un diametro di circa 25 metri, è stato scoperto invece nell’agosto 2020.

In totale sono 17 crateri finora osservati nella penisola di Yamal. Per gli scienziati è ancora presto per definire la causa: una delle teorie più diffuse al momento è che siano provocati dal riscaldamento globale, che ammorbidirebbe il terreno consentendo la formazione di bolle di metano che poi esplodono.

