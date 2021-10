Secondo la polizia era arrabbiata per non essere stata avvertita dei lavori

Arrabbiata per non essere stata avvertita dei lavori sulla facciata del suo palazzo, una residente ha tagliato una delle corde di sostegno di due imbianchini impegnati al 26esimo piano dell’edificio. I due sono rimasti sospesi nel vuoto fino a quando una coppia non li ha salvati. Nelle immagini il momento in cui i lavoratori riescono a mettersi in sicurezza. La donna è accusata di tentato omicidio e distruzione di proprietà.

