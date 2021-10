Il colpo di Stato sarebbe stato messo in atto dai militari

Sono cinque gli alti esponenti del governo sudanese che sono stati “arrestati” da forze militari a a Khartoum, in Sudan mentre il principale gruppo pro-democrazia del paese ha invitato le persone a scendere in strada per contrastare quello che appare come un colpo di Stato militare. Gli arresti dei cinque esponenti del governo sono stati confermati da due funzionari.

Gli arrestati

I membri del governo detenuti sono il ministro dell’Industria Ibrahim al-Sheikh, il ministro dell’Informazione Hamza Baloul e Mohammed al-Fiky Suliman, membro dell’organo di transizione al governo del paese, e Faisal Mohammed Saleh, un consulente per i media del primo ministro Abdalla Hamdok. La posizione di Hamdok non è del tutto chiara. Le foto che circolano online mostrano uomini in uniforme in piedi al buio, presumibilmente vicino alla casa del premier a Kartoum e secondo Al-Hadath TV, che cita Al Jazeera, Hamdok è stato arrestato. Sequestrato anche Ayman Khalid, governatore dello stato di Khartoum, secondo la pagina Facebook ufficiale del suo ufficio. NetBlocks, un gruppo che tiene traccia delle interruzioni su Internet, ha affermato di aver visto una “interruzione significativa” delle connessioni Internet fisse e mobili in tutto il Sudan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata