Appello dell'Onu: "Rilasciare immediatamente premier e funzionari"

Migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Khartoum, capitale del Sudan, in manifestazioni contro il golpe militare che ha portato all’arresto del premier in carica, Abdalla Hamdok, e di altri ministri. Il generale Abdel-Fattah Burhan ha sciolto il governo, annunciando che l’esercito gestirà il Paese. Migliaia di persone sono scese in strada anche a Omdurman. Il colpo di stato è stato criticato da Unione europea, Stati Uniti e Onu. In un tweet il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che il primo ministro Abdalla Hamdok e tutti gli altri funzionari detenuti dalle forze di sicurezza sudanesi all’inizio di lunedì “devono essere rilasciati immediatamente”. “Ci deve essere pieno rispetto per la carta costituzionale per proteggere la transizione politica conquistata a fatica”, ha scritto Guterres, aggiungendo: “L’Onu continuerà a stare con il popolo del Sudan”.

