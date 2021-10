L'episodio nella contea di Yuma. Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza virale sul web

Immagini degne di un film quelle in arrivo dalla contea di Yuma, in Arizona, dove un ex marine ha sventato un tentativo di rapina a mano armata. L’episodio è accaduto in un minimarket dove il veterano si trovava a fare acquisti quando due rapinatori hanno fatto irruzione brandendo l’arma ad altezza uomo. Il marine li disarmati e messi in fuga in poche mosse. La scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza, è stata postata su Twitter dall’ufficio dello sceriffo della contea di Yuma diventando in breve tempo virale.

