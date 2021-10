Ex ambasciatore ed ex ministro, è stata una figura di riferimento per il Regno Alawita

Il Re del Marocco Mohammed VI ha rappresentato le sue condoglianze alla famiglia di Abdelouahed Belkeziz. Nel suo messaggio il sovrano ha voluto esprimere il profondo cordoglio e personale rammarico per la scomparsa del diplomatico.

‘In questa triste circostanza, Sua Maestà il Re esprime ai membri della famiglia, a tutti i parenti ed amici, le sue condoglianze e sincero sentimento di cordoglio per la scomparsa di uno dei più importanti diplomatici del Regno, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della Nazione con grande dedizione e infaticabile impegno”

Mohammed VI ha inoltre voluto ricordare pubblicamente e ccon grande stima le qualità di Belkeziz , “un esempio di lealtà e sacrificio mai venuto meno durante le importanti missioni e cariche che è stato chiamato a ricoprire”

Abdelouahed Belkeziz, morto a Rabath martedì scorso all’età di 82 anni, è stato Segretario Generale della Conferenza Islamica dal 2001 al 2004, dopo avere ricoperto varie cariche tra le quali Ambasciatore marocchino in Irak, Ministro per l’Informazione e Ministro degli Esteri.

