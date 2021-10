Nei giorni scorsi uccisi diversi civili nella regione. Le autorità accusano i ribelli

Decine di studenti membri del principale partito di opposizione al Congresso indiano hanno protestato a New Delhi contro le recenti violenze nei confronti di civili indiani che provengono dal di fuori della regione del Kashmir, amministrata dall’India. I manifestanti hanno bruciato un “fantoccio” del ministro degli Interni indiano Amit Shah e hanno chiesto al governo di fare di più per proteggere i non locali che lavorano nella valle del Kashmir. Domenica 17 ottobre due operai, provenienti dallo Stato orientale del Bihar, sono stati uccisi nel Kashmir in quello che le autorità hanno definito “un attacco di militanti” che combattono contro il dominio indiano. La maggior parte dei musulmani del Kashmir sostiene l’obiettivo dei ribelli di unire il territorio, sia sotto il dominio pakistano sia come Paese indipendente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata