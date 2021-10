Il presidente e l'ex stella del basket a Saint-Denis in vista delle Olimpiadi 2024

(LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato insieme all’ex campione di basket Tony Parker un nuovo centro sportivo a Saint Denis, nella banlieu parigina, dedicato alla pallacanestro . Il complesso fa parte di un progetto che prevede di costruire 5mila strutture dedicate allo sport in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo Stato metterà a disposizione oltre 200 milioni di per aiutare le autorità locali. “Il 2024 è domani, è una sfida sportiva, economica e infrastrutturale ma è anche un grande invstimento per il paese. La mancanza di strutture nelle aree più povere è un’ingiustizia”, ha detto il capo dell’Eliseo.

