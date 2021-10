Un arresto: l'attacco nella città di Konsberg, a sud ovest della capitale Oslo

Almeno cinque persone sono state uccise a Kongsberg, in Norvegia, dopo che un uomo, armato di arco e frecce, le ha colpite nel centro cittadino. Due i feriti gravi, tra cui un poliziotto che è stato colpito alla schiena. Una persona è stata arrestata. Non si esclude si sia trattato di un attacco terroristico: “Il tempo dirà che tipo di movente c’è stato per questa azione”, ha detto la polizia citata dai media norvegesi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito da solo e avrebbe colpito da un supermercato Coop Extra, per poi spostarsi in altre aree della città.

Secondo il canale Twitter Terror Alarm il sospettato della strage di Kongsberg, in Norvegia, sarebbe stato identificato, si tratterebbe di Rainer Winklarson, norvegese bianco, e avrebbe annunciato di voler uccidere diverse persone giorni fa sul suo canale YouTube, dove avrebbe mostrato le sue abilità di tiro con l’arco.

“L’uomo che ha compiuto l’atto è stato arrestato dalla polizia, e non c’è nessuna ricerca attiva di altre persone. Sulla base delle informazioni che abbiamo, c’è una persona dietro a tutto questo”, ha detto Oeying Aas, capo della polizia nella città di Kongsberg. La polizia è stata allertata per l’attacco intorno alle 18.30. La città si trova a 66 chilometri a sud-ovest di Oslo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata