Il leader di Pyongyang assiste a una esibizione di taekwondo

(LaPresse) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha esaminato i nuovi potenti missili sviluppati dal Paese per lanciare attacchi nucleari sulla terraferma. Un’occasione, per il leader di Pyongyang, per promettere alla Nord Corea di continuare a costruire un esercito “invincibile” per far fronte a quella che ha definito la persistente ostilità americana. A margine dell’evento, Kim ha avuto modo di assistere a una esibizione di taekwondo dell’esercito: mattoni e bastoni rotti su addominali e testa, alcune tra le prove di forza nelle quali le forze armate si sono esibite davanti al loro leader.

