Le violente inondazioni non lasciano scampo a case e terreni agricoli

(LaPresse) Morti, dispersi, case distrutte e terreni agricoli allagati. Una serie di violente inondazioni ha messo in ginocchio le province di tutta la Cina. In quella dello Shanxi, in particolare, oltre 120mila persone sono state costrette a evacuare a causa del crollo delle abitazioni. Inoltre, circa 190mila ettari di colture sono rimasti danneggiati. Si teme anche per le costruzioni in argilla della città di Pyngao, patrimonio dell’Unesco. Nella città di Linfen, quattro agenti della polizia stradale sono morti, uccisi da una frana. Disagi anche nella vicina provincia del Dali, dove 20mila persone sono state messe in fuga dal crollo di una diga. A Shijiazhuang, nella provincia di Hebei, un autobus è invece caduto in un fiume: il bilancio è di almeno due morti e altri 12 dispersi.

