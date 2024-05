"Sostegno pieno e duraturo", ha ribadito il capo della diplomazia americano

Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha incontrato a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky. La missione diplomatica non annunciata ha lo scopo di rassicurare l’Ucraina sul sostegno Usa, in un momento in cui le forze russe stanno conducendo una pesante offensiva.

