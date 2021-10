Così il sindaco a margine della cerimonia di commemorazione per i 20 anni della strage di Linate

(LaPresse) “Io sono molto tranquillo. La Giunta ce l’ho in testa, siamo alle rifiniture. Io ascolto tutti, ma poi i milanesi hanno bisogno della garanzia di avere un sindaco che decide con la sua testa, in maniera indipendente. Non vedo problemi”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia di commemorazione per i 20 anni della strage di Linate, precisando che nella nuova Giunta ci saranno dei tecnici, “come sempre”.

