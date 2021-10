La più grave strage italiana, 118 persone persero la vita nello scontro in pista tra un Cessna e un aereo della Sas

Oggi si commemora il ventesimo anniversario del disastro aereo di Linate in cui persero la vita 118 persone, nello scontro in pista tra un piccolo Cessna e un aereo della compagnia scandinava Sas. Una tragedia della quale “vogliamo tenere viva la memoria, continuando ad assicurare tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e mantenendo alto l’impegno affinché vicende drammatiche come questa non si ripetano”, afferma il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo.

“Sono trascorsi vent’anni dall’indimenticata e indimenticabile tragedia di Linate. E in occasione del ventennale il Comitato 8 ottobre, insieme alla Fondazione, hanno cercato di organizzare al meglio, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, una giornata che possa celebrare al meglio le tante vite spezzate e far sentire alle famiglie delle vittime che non sono state dimenticate e ci sarà sempre un approdo sicuro a cui rivolgersi” spiega in una nota stampa il Comitato 8 ottobre.

