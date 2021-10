Il Thajiwas è arretrato di 50 metri in tre anni

(LaPresse) – I ghiacciai del Kashmir, in India, sono a rischio scioglimento per l’innalzamento delle temperature. In particolare i ricercatori dell’Università del Kashmir a Srinagar hanno calcolato che il Thajiwas è arretrato di 50 metri in tre anni. Almeno sei ghiacciai sono scomparsi nella zona dagli anni ’80.

