Nuova Delhi: il velivolo era stato acquistato all'asta da un privato

(LaPresse) – Un aereo Airbus A320 trasportato su un autocarro che resta incastrato sotto un cavalcavia. Le immagini catturate con un telefonino arrivano da Nuova Dehli, capitale dell’India, e sono diventate virali in breve tempo sui social. Il mezzo, un velivolo in disuso, era stato acquistato all’asta da un ristoratore di Sonipat, che aveva avviato una catena di ristoranti a tema aereo chiamata “Runway 1”. Dopo essere stato smontato, il velivolo ha potuto riprendere il suo viaggio a bordo del carro merci per essere consegnato al suo nuovo proprietario.

