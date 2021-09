La manifestazione nel primo anniversario dall'approvazione delle legge contestate dagli agricoltori

(LaPresse) – Migliaia di contadini hanno bloccato il traffico sulle principali strade e tratte ferroviarie al di fuori della capitale Nuova Dehli, in India. La manifestazione nasce in occasione del primo anniversario dell’approvazione di una serie di leggi sostenute dal governo che, secondo i dimostranti, distruggeranno i loro mezzi di sussistenza. Esattamente come un anno fa, i contadini hanno rinnovato le loro proteste con la richiesta di uno sciopero nazionale. Tra bandiere colorate e cibo gratis, le lunghe manifestazioni hanno posto una delle maggiori sfide politiche al Primo Ministro Narendra Modi, che ha vinto i sondaggi per la seconda volta nel 2019.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata