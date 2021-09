Continua senza sosta l'eruzione del vulcano sull'isola di La Palma

Prosegue incessante l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, che da quasi due settimane non dà tregua all’isola di La Palma, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie. Gli esperti dicono che è impossibile stabilire con esattezza quanto durerà: le precedenti eruzioni nell’arcipelago, infatti, sono durate settimane o addirittura mesi. L’area circostante è stata evacuata da giorni, mentre le autorità aspettavano che la lava percorresse i sei chilometri e mezzo fino al bordo dell’isola. Mercoledì 29 settembre il fiume incandescente ha raggiunto l’oceano, costringendo i residenti al di fuori della zona di evacuazione a rimanere in casa per scongiurare il rischio di entrare in contatto con i gas tossici rilasciati dal contatto tra la lava e l’acqua.

