Mondiali 2026, Merino: "Gli incendi? Vediamo il fumo ma dobbiamo cercare di rimanere concentrati"

Mikel Merino e la Spagna in vista della finale dei Mondiali 2026 vedono il fumo e sentono l’odore degli incendi boschivi che dal Canada stanno causando foschia in gran parte degli Stati Uniti, compreso East Hanover, nel New Jersey settentrionale. Non è ancora chiaro se e in che misura il fumo influenzerà la sfida tra le Furie Rosse e l’Argentina, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford. Le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano un miglioramento della qualità dell’aria, che dovrebbe raggiungere un livello “moderato”. Intanto Merino cerca di non focalizzarsi troppo su questo aspetto: “In una partita importante come una finale di Coppa del Mondo devi riuscire a isolare il più possibile i fattori esterni. Cercheremo di concentrarci sul nostro atteggiamento mentale e sul gioco che ci aspetta”, ha detto il centrocampista di Pamplona.