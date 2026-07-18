Mondiali 2026, Trump: "È stato il più grande evento sportivo della storia"

I Mondiali 2026 di calcio che si stanno concludendo sono stati “il più grande evento sportivo nella storia mondiale”. Lo ha detto Donald Trump parlando al gala Fifa alla Trump Tower di Manhattan. “E vorrei congratularmi con tutte le squadre che hanno reso i Mondiali del 2026 uno dei più grandi eventi sportivi di tutti i tempi, e credo che sia andato ben oltre un semplice evento sportivo”, ha aggiunto il presidente Usa che poi ha fatto gli auguri a Spagna e Argentina per la finale di domenica: “Vinca il migliore”